Мужчина впал в кому после того, как выпил вино, которое оказалось жидким метамфетамином

43-летний Ханс Моркос выпил жидкий метамфетамин, который он принял за вино, прежде чем потерял сознание и был доставлен в больницу Сиднея, где его ввели в искусственную кому.

Говорят, что 31 января отец двоих детей выпил жидкий метамфетамин из винной бутылки, которая находилась в посылке в аптеке Аннандейл.

Его нашла 37-летняя женщина, которая вызвала скорую помощь.

Его срочно доставили в Королевскую больницу принца Альфреда, где он борется за свою жизнь в искусственной коме.

Метамфетамин является опасным наркотиком, вызывающим привыкание, и неизвестно, почему он оказался в винной бутылке.

«Он очень хороший человек, и я даже не знаю, кто может причинить ему зло», — сказал владелец соседнего бизнеса Дэнни Фенвик.

Полиция расследует инцидент и, как сообщается, изъяла товар из аптеки.

«Мужчина был обнаружен 37-летней женщиной, которая связалась с парамедиками скорой помощи Нового Южного Уэльса. Он был доставлен в Королевскую больницу принца Альфреда, где находится в искусственной коме», — сообщил представитель полиции.

«В настоящее время проводится проверка обстоятельств получения травм мужчиной».

Полиция заявила, что партии жидкого метамфетамина были обнаружены полицией до того, как были спрятаны в бутылки.

Метамфетамин часто импортируют в жидком виде, а затем превращают в кристаллизованную версию.

25-летняя Хайсам Насир из Дагенхэма, графство Эссекс, летом готовила завтрак своим четверым детям в возрасте трех, двух лет и годовалым близнецам, когда поняла, что что-то не так.

Она пыталась насыпать еще хлопьев Golden Morn, и, несмотря на то, что они были еще наполовину полными, хрустящие кукурузные хлопья больше не выходили.

Когда Хайсам просунула внутрь руку, она почувствовала, как лишний мешок закрывает остальные хлопья.

Вытащив пакет, она увидела, что он наполнен белыми кристаллами, и после некоторых исследований была потрясена, обнаружив, что имеет дело с метамфетамином, наркотиком класса А.

Полицейское расследование инцидента обнаружило разрез на дне пакета с хлопьями, через который они пришли к выводу, что пакет с наркотиками был вставлен.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что шторм Юнис оставил без электричества сотни тысяч людей в Великобритании.

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