Шторм Юнис оставил без электричества сотни тысяч людей в Великобритании

В пятницу миллионы людей были вынуждены оставаться дома из-за опасений из-за Юнис, одного из самых сильных штормов, обрушившихся на Великобританию за последнее время.

Погодные условия привели к гибели и травмам людей, а также к сбоям в поездках, отмене рейсов, отключению электроэнергии и к тому, что полиция была завалена звонками.

The Needles on the Isle of Wight recorded a wind gust of 122 mph this morning

This is provisionally the highest gust ever recorded in England#StormEunice pic.twitter.com/aNYMnFbMvT

— Met Office (@metoffice) February 18, 2022