Шторм Юнис оставил без электричества сотни тысяч людей в Великобритании

Сотни тысяч людей остались без электричества в пятницу вечером, а массовые сбои в работе туристических служб продолжались до субботы после урагана Юнис .

В пятницу миллионы людей были вынуждены оставаться дома из-за опасений из-за Юнис, одного из самых сильных штормов, обрушившихся на Великобританию за последнее время.

Погодные условия привели к гибели и травмам людей, а также к сбоям в поездках, отмене рейсов, отключению электроэнергии и к тому, что полиция была завалена звонками.

The Needles on the Isle of Wight recorded a wind gust of 122 mph this morning This is provisionally the highest gust ever recorded in England#StormEunice pic.twitter.com/aNYMnFbMvT — Met Office (@metoffice) February 18, 2022

Сбои в поездках будут продолжаться в течение всего дня, так как начнется уборка после смертоносного шторма.

Метеорологическое бюро выпустило в субботу предупреждение о сильном ветре для большей части южного побережья Англии и Южного Уэльса, которое, по его словам, «может помешать усилиям по восстановлению после шторма Юнис».

В районах, затронутых предупреждением, может произойти больше перекрытий мостов, задержек в пути и дальнейших отключений электроэнергии.

Полиция и местные власти по всей стране сообщили, что их завалили телефонными звонками, связанными со штормом.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что у берегов Греции загорелся паром с 288 пассажирами на борту.

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