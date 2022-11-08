Мужчины выживали 9 дней в обрушенной шахте, употребляя лишь сухой кофе

Пострадавшие так долго находились в темноте, что после освобождения не узнали своих родственников.

Двое шахтеров в течение девяти дней находились в обрушенной шахте в округе Бонхва (Южная Корея).

Об этом сообщает BBC News.

Двое мужчин, которым 56 и 62 года, оказались заваленными в цинковом руднике на глубине почти 200 метров, где они в тот момент работали. Им не удалось покинуть это место самостоятельно, но они не отчаялись и попытались выжить любой ценой.

Сперва они решили разжечь костер и построить пластиковую палатку, чтобы согреться. У них не было запасов воды и еды, а потому они пили воду, капающую с потолка, а также употребляли растворимый кофе. Последний позволил им выжить и не умереть с голоду.

Местное правительство провело спасательную операцию, в рамках которой для поиска рабочих спасатели просверлили узкое отверстие и запустили в шахту небольшую камеру. Специалисты установили, что шахтеры сидели плечом к плечу, чтобы согреться.

Мужчина оказались в ловушке 26 октября, а уже 4 ноября спасатели разобрали завалы, подняли потерпевших на поверхность и эвакуировали их в больницу. Племянница одного из спасенных рассказала, что родственник не смог сперва ее узнать, потому что длительное время был в полном мраке. К счастью, медицинский осмотр показал, что шахтеры вскоре поправятся.

По словам президента Южной Кореи Юн Сок Ель, спасение этих мужчин – «чудесный» случай.

«Спасибо и еще раз спасибо за то, что вы благополучно вернулись с перекрестка жизни и смерти», – добавил он.

Ранее мы рассказывали, может ли кофе защитить от заражения COVID-19.

Также «Курсор» сообщал, что Северная Корея пригрозила «решительным» ответом на совместные учения США и Южной Кореи.