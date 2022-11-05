Может ли кофе защитить от заражения COVID-19? — новое исследование

То, что еще не доказано на практике, по крайней мере весьма правдоподобно согласно биохимическим исследованиям.

Группа под руководством химика профессора Николая Кунерта, в которую входили Доротея Шмидт и Николас Ол из Университета Джейкобса, смогла экспериментально — в лаборатории — показать, что химическое соединение 5-кофеоилхинная кислота (хлорогеновая кислота), которое содержится в кофе, ингибирует взаимодействие в 50 раз между спайковым белком SARS CoV-2 коронавируса и рецептором ACE-2, местом «стыковки» вируса с человеческой клеткой.

Работа ученых была опубликована в журнале Food & Function.

Обычная чашка фильтрованного кофе — в лабораторных условиях она составляет ровно 200 миллилитров — содержит около 100 миллиграммов 5-кофеоилхиновой кислоты. Эксперименты в лаборатории показали, что 5-кофеилхинная кислота в этой концентрации достаточно высока, чтобы предотвратить стыковку спайкового белка с рецептором ACE-2 и, следовательно, также ингибировать инфекционный процесс. Чтобы доказать, что этот процесс работает и на практике, необходимы дальнейшие исследования.

Также потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, как долго будет длиться ингибирующий эффект 5-кофеилхинной кислоты.

«Как химики, мы не можем ответить на практический вопрос, действительно ли употребление кофе может служить профилактической мерой для защиты от инфекции. Но мы можем сказать, что это правдоподобно. Многие люди пьют кофе, и хорошо известно, что он оказывает много других положительных эффектов. Например, те, кто регулярно пьет кофе, реже страдают от диабета II типа», — сказал Кунерт.

Для изучения влияния 5-кофеилхиновой кислоты на шиповидный белок и рецептор ACE-2 команде под руководством Кунерта пришлось разработать новый метод измерения: дифференциальную сканирующую флуориметрию или нано-DSF. К

В качестве следующего шага результаты взаимодействия между кофе и коронавирусом теперь будут переданы более широкому исследовательскому сообществу.

«Эпидемиологические исследования могли бы определить, заражаются ли люди, регулярно пьющие кофе , чаще или нет», — добавил Кунерт.

Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.

Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.

Кроме этого, два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами.

Наша редакция писала, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19. Это может стать огромным шагом на пути к вакцине широкого спектра действия.