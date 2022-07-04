На севере Италии сошла лавина: по меньшей мере 6 погибших

07:25, Сегодня
Происшествия, Мировые новости
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Фото: pixabay.com

На Доломитовых Альпах в Италии обрушился ледник Мармолада, который забрал жизни по меньшей мере 6 туристов, еще 8 получили травмы.

В воскресенье, 3 июля, в провинции Трентино, расположенной на севере Италии, произошла трагедия, забравшая жизнь 6 человек. На Доломитовых Альпах резко обрушился ледник.

Об этом сообщает издание Reuters.

Местные власти сообщили, что кусок ледника обрушился на туристов, когда они поднимались на гору Мармолада. Это могло произойти из-за аномально высокой температуры воздуха.  В результате происшествия по меньшей мере погибло 6 человек, еще 8 получили травмы различной степени тяжести.

Для поиска людей были привлечены пять вертолетов, раненые были доставлены в медицинские учреждения близлежащих городов. В момент схода лавины, как сообщают спасатели, в группе было 15 туристов.

Издание The New York Times сообщает, что представитель Национального альпийского и спелеологического спасательного корпуса Италии Вальтер Милан назвал катастрофу на горе Мармолада одной из самых больших за последние 10 лет.

По его словам, обвал ледника, который является самым крупным в Доломитовых Альпах, связан с глобальным потеплением. Согласно исследованию, проведенному в 2019 году Национальным исследовательским советом Италии и международными университетами, в период с 2004 по 2015 год объем ледника сократился на 30%. Эксперты считают, если эта тенденция сохранится, ледник исчезнет в ближайшие 25-30 лет.

«Курсор» писал ранее, что в феврале текущего года лавина в Альпах унесла жизни по меньшей мере 4 человек.

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Автор материала:
Кати Гиршин
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