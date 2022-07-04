На севере Италии сошла лавина: по меньшей мере 6 погибших

На Доломитовых Альпах в Италии обрушился ледник Мармолада, который забрал жизни по меньшей мере 6 туристов, еще 8 получили травмы.

В воскресенье, 3 июля, в провинции Трентино, расположенной на севере Италии, произошла трагедия, забравшая жизнь 6 человек. На Доломитовых Альпах резко обрушился ледник.

Об этом сообщает издание Reuters.

Местные власти сообщили, что кусок ледника обрушился на туристов, когда они поднимались на гору Мармолада. Это могло произойти из-за аномально высокой температуры воздуха. В результате происшествия по меньшей мере погибло 6 человек, еще 8 получили травмы различной степени тяжести.

Для поиска людей были привлечены пять вертолетов, раненые были доставлены в медицинские учреждения близлежащих городов. В момент схода лавины, как сообщают спасатели, в группе было 15 туристов.

3LUG #Marmolada Video di @cnsas_official La colata di neve, ghiaccio e roccia ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre vi si trovavano diverse cordate. Sul posto gli elicotteri di Pieve di Cadore, Cortina, Trento, PC Veneto. E’ in corso la «bonifica» della zona pic.twitter.com/DkKJwEl6Wa — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) July 3, 2022

Издание The New York Times сообщает, что представитель Национального альпийского и спелеологического спасательного корпуса Италии Вальтер Милан назвал катастрофу на горе Мармолада одной из самых больших за последние 10 лет.

По его словам, обвал ледника, который является самым крупным в Доломитовых Альпах, связан с глобальным потеплением. Согласно исследованию, проведенному в 2019 году Национальным исследовательским советом Италии и международными университетами, в период с 2004 по 2015 год объем ледника сократился на 30%. Эксперты считают, если эта тенденция сохранится, ледник исчезнет в ближайшие 25-30 лет.

«Курсор» писал ранее, что в феврале текущего года лавина в Альпах унесла жизни по меньшей мере 4 человек.