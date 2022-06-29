На севере Израиля произошло землетрясение

В 20:45 жители северных районов Израиля сообщили о том, что ощущали подземные толчки.
Землетрясение ощущалось в Тверии и Иорданской долине.
Информации о пострадавших или причиненном ущербе не поступало.
Еще мы писали, что израильтян предупредили о сильном загрязнении воздуха по всей стране.
Ранее редакция нашего портала писала, что активисты серьезно занялись борьбой с обезвоживанием земель Иордании.
Кроме того, Курсор сообщал, что в сети показали, как выглядят запыленные города Израиля.
Также напомним, что в ранее стабильной Восточной Антарктиде зафиксировано первое обрушение шельфового ледника.