На севере Израиля произошло землетрясение

В последний раз землетрясение в Израиле было в начале мая. Тогда произошло землетрясение магнитудой 3,7. Оно ощущалось в ряде населенных пунктов.

В 20:45 жители северных районов Израиля сообщили о том, что ощущали подземные толчки.

Землетрясение ощущалось в Тверии и Иорданской долине.

Информации о пострадавших или причиненном ущербе не поступало.

Еще мы писали, что израильтян предупредили о сильном загрязнении воздуха по всей стране.

Ранее редакция нашего портала писала, что активисты серьезно занялись борьбой с обезвоживанием земель Иордании.

Кроме того, Курсор сообщал, что в сети показали, как выглядят запыленные города Израиля.

Также напомним, что в ранее стабильной Восточной Антарктиде зафиксировано первое обрушение шельфового ледника.