Израильтян предупредили о сильном загрязнении воздуха по всей стране

В минэкологии сообщили, что в большинстве районов страны в Израиле прогнозируется высокая степень загрязнения воздуха. Медики назвали категории людей, которые могут быть в опасности.

В Израиле уже с завтрашнего дня будет наблюдаться загрязнение воздуха частиками песка. Минздрав предупреждает жителей страны, чтобы они учитывали это при перемещении, а также при занятии спортом на улице.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«На севере страны, завтра уже и на юге в Негеве и Араве, а к полудню в большинстве районов страны прогнозируется высокая степень загрязнения воздуха. В связи с этим Министерство охраны окружающей среды совместно с Минздравом рекомендует чувствительным группам населения, в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проблемами лёгких, астмой, пожилым людям, детям и беременным женщинам, избегать тяжелых физических нагрузок на открытом воздухе. Для населения в целом рекомендуется уменьшить физические нагрузки на открытом воздухе», — сообщили администраторы канала.

Также в ведомстве сообщили, что в данном случае причиной высокого загрязнения воздуха является барометрическая депрессия (система низкого давления), которая вызовет перенос пыли со стороны Египта в наш регион и, как следствие, увеличение концентрации вдыхаемых частиц.

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