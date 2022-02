На шоссе 55 неизвестные забросали камнями израильского водителя грузовика: мужчина ранен

40-летний водитель грузовика легко ранен в результате нападения неизвестных с камнями, брошенными в его машину на шоссе 55 недалеко от Калькильи в Иудее и Самарии, сообщают медики.

Об этом пишет Times Of Israel.

По данным еврейской службы спасения «Спасатели без границ», работающей в Иудее и Самарии, камни были брошены из движущегося автомобиля.

Личность и национальность нападавших выяснить не удалось.

По данным организации, пострадавший — израильтянин арабского происхождения.

A 40-year-old truck driver is lightly hurt after a stone was hurled at his vehicle on Route 55 near Qalqilya in the West Bank. He is taken by medics to the Meir Medical Center in Kfar Saba. pic.twitter.com/0UoMT5pURc

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 6, 2022