На шоссе 55 неизвестные забросали камнями израильского водителя грузовика: мужчина ранен

По данным службы спасения «Спасатели без границ» камни были брошены из движущегося автомобиля. Личность и национальность нападавших выяснить не удалось.

40-летний водитель грузовика легко ранен в результате нападения неизвестных с камнями, брошенными в его машину на шоссе 55 недалеко от Калькильи в Иудее и Самарии, сообщают медики.

Об этом пишет Times Of Israel.

По данным еврейской службы спасения «Спасатели без границ», работающей в Иудее и Самарии, камни были брошены из движущегося автомобиля.

Личность и национальность нападавших выяснить не удалось.

По данным организации, пострадавший — израильтянин арабского происхождения.

A 40-year-old truck driver is lightly hurt after a stone was hurled at his vehicle on Route 55 near Qalqilya in the West Bank. He is taken by medics to the Meir Medical Center in Kfar Saba. pic.twitter.com/0UoMT5pURc — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 6, 2022

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что ее медики доставили мужчину в медицинский центр «Меир» в Кфар-Сабе с травмой лица.

Ранее Курсор сообщал, что ЦАХАЛ намерен снести дом, где жил террорист, убивший Иегуду Диментман.

Кроме того, мы писали, что израильское правительство освободило арабского террориста.

Еще напомним, что арабы уже вплотную атакуют джипы Армии обороны Израиля.

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