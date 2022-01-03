Арабы уже вплотную атакуют джипы Армии обороны Израиля

В сети показали видео, на котором арабские террористы атаковали джип ЦАХАЛа. Они бросали камни в транспортное средство, в котором ехали израильские солдаты, в Хевроне.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Израиль | Медиа Архив«.

Примечательно, что боевики, похоже, совсем не боятся оказаться под колесами или того, что военные откроют по ним огонь. Так, на видео видно, как один из них практически вплотную подошел к машине, чтобы бросить в нее камень.

Ознакомиться с видео можно ниже:

Ранее Курсор сообщал, что подразделение по борьбе с терроризмом израильской полиции будет переименовано и пройдет модернизацию.

Кроме того, мы писали, что в Хизме арабские террористы атаковали автобус.

Еще напомним, что возле Дженина десятки арабских террористов напали на солдат ЦАХАЛа.

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