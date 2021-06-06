На сталелитейном заводе в Иране произошел пожар (ВИДЕО)

В субботу вечером на заводе Zarand Iranian Steel Company на востоке Ирана произошел взрыв, который стал причиной сильного пожара. Видео с места событий уже появилось в сети. На нем видно большое пламя.

Как рассказали представители компании, в результате инцидента не было причинено никаких травм, все находится под контролем. Сообщается, что инцидент был вызван внезапным переливом расплавленного материала в доменной печи.

На место происшествия прибыли пожарные и аварийные службы, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи. Более подробная информация будет предоставлена ​​позже.

Отмечается, что пожар на сталелитейном заводе — последний из серии подобных инцидентов, произошедших в Иране за последние недели. Zarand является частью холдинговой компании Middle East Mines and Mineral Industries Development Holding Company (MIDHCO), которая ранее в этом году попала под санкции администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа.

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