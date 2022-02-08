На Японию обрушился рекордный снегопад

Японское метеорологическое агентство предупредило жителей заснеженных районов о возможных отключениях электроэнергии, сходе лавин и других происшествиях.

На Японию обрушились сильные снегопады, в некоторых районах страны выпало рекордное количество снега.

Об этом пишет The Wathers.

Японское метеорологическое агентство сообщает, что снегопад был вызван зимним давлением в сочетании с холодными воздушными массами.

Рекордное количество снега выпало в городе Майбара в префектуре Чига, где выпало 62 см снега, и в городе Саппоро на Хоккайдо, где за 24 часа выпало 60 см снега.

Общая высота снежного покрова в Саппоро достигла 133 см. Железнодорожное сообщение в Саппоро было приостановлено. В Секигахаре за два дня выпало рекордное количество снега — 98 см.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в озере Кинерет снова повысился уровень воды. Изменившиеся в последнее время погодные условия в Израиле способствовали тому, что в озере Кинерет снова поднялся уровень воды. Казалось бы, незначительный прирост в 1,5 сантиметра на самом деле представляет собой колоссальный объем воды, который вырос всего за сутки с 18 до 19 января.

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