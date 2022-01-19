В озере Кинерет снова повысился уровень воды

В Галилейском море снова вырос уровень воды. На этот раз запасы пресной воды главного национального резервуара Израиля выросли на 1,5 сантиметра.

Изменившиеся в последнее время погодные условия в Израиле поспособствовали тому, что в озере Кинерет снова поднялся уровень воды. Казалось бы, незначительный прирост в 1,5 сантиметра на самом деле представляет собой колоссальный объем воды, который вырос всего за сутки с 18 до 19 января.

Согласно заявлению Управления водоснабжения Израиля, до полного наполнения главного резервуара пресной воды в стране не хватает 1 метра 82 сантиметров.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в сети появились красивые пейзажи Израиля, покрытого снегом.

Зима в Израиле выдалась непредсказуемой, но очень красивой. В сеть попали видео, на которых показывается север Израиля, покрытый белоснежных снегом.

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