Начальник Северного округа полиции уйдет в отставку после трагедии в Мероне

Шимон Лави решил уйти в отставку, заявив, что он, как командир в момент инцидента, «несет полную ответственность» за все событий на горе Мерон в прошлом году.

Начальник Северного округа полиции Израиля Шимон Лави сообщил комиссару полиции Коби Шабтаю о своем намерении уйти в отставку, спустя год после катастрофы в Мероне, в которой погибли 45 человек.

Лави написал комиссару в своем заявлении об отставке: «Сразу после катастрофы я сказал, что я, как командир в момент инцидента, несу ответственность».

Ожидается, что Лави будет одним из ключевых свидетелей, который получит предупредительное письмо от Государственной комиссии по расследованию катастрофы в Мероне.

В заявлении полиции говорится, что комиссар поблагодарил Лави за его службу и пожелал ему успехов в его будущих начинаниях. «Будучи командующим Северным округом, суперинтендант Шимон Лави действовал во многих областях, включая борьбу с преступностью в арабском секторе и создание полицейских сил на будущее».

В заявлении для СМИ через день после катастрофы суперинтендант Лави сказал: «Я несу общую ответственность, к лучшему или худшему. Я готов к любому расследованию. Мы находимся в процессе сбора доказательств, чтобы докопаться до истины. Есть видеозаписи, которые не имеют ничего общего с реальностью».

Курсор ранее писал, что полиция на севере Израиля задержала группу поджигателей автобусов. Израильская полиция задержала 11 человек, которых подозревают в поджоге автобусов на автостанции в Цфате и других поджогах на севере страны.