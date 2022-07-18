Полиция на севере Израиля задержала группу поджигателей автобусов

Израильская полиция задержала 11 человек, которых подозревают в поджоге автобусов на автостанции в Цфате и других поджогах на севере страны.

На выходных полиция Израиля арестовала группу человек из Туба-Зангарийе по подозрению в поджоге автобусов в Цфате и других действиях криминального характера.

Об этом сообщает издание Jpost.

Известно, что трое злоумышленников были остановлены полицейскими, когда проезжали мимо перекрестка Амиад в Туба-Зангарийе. Их автомобиль обыскали и обнаружили в нем инструменты для поджога: факелы, фонари, легковоспламеняющиеся химикаты, оборудование для наблюдения и взлома, поддельные номерные знаки, а также перчатки и сменную одежду. Следователи предполагают, что злоумышленники были по пути к месту следующего поджога.

Подозреваемых задержали и отправили на допрос. Утром 17 июля полиция арестовала еще восемь человек, по подозрению, причастных к поджогам.

По версии полиции, поджигатели действовали совместно с преступной организацией, вымогавшей «дань» у бизнесов на севере якобы за охрану от поджогов.

Отметим, что в июне 18 автобусов, которые находились на центральной автобусной станции в Цфате были сожжены. За несколько недель до этого происшествия были сожжены еще два частных автобуса, а в Кирьят-Шмоне — восемь.

«Курсор» писал ранее, что полиция арестовала троих арабов за поджог автомобиля израильтянина в районе Шимон Хацадик.