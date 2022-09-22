Неизвестные расстреляли 30-летнюю женщину на детской площадке в Галилее

Пострадавшая получила ранения нижней части тела. Ее состояние работникам медучреждений оценивается как средней тяжести, но стабильное.

Об этом 22 сентября информирует Israel info.

Инцидент произошел, когда 30-летняя женщина, пришла со своими детьми на детскую площадку. На глазах у малышей в нее выстрелили. На данный момент правоохранители не сообщают, была ли это спланированная акция нападения или гражданка оказалась случайной жертвой стрельбы. Свидетелями происшествия были малолетние дети матери, которых она привела поиграть. Несколько других семей, находившихся рядом, также знают о случившемся. У них сотрудники правоохранительных органов пытаются получить дополнительную информацию о нападении.

Полиция приступила к расследованию инцидента и сбору соответствующих улик. Согласно показаниям людей, находившихся на детской площадке, никто не видел, кто стрелял. Им были слышны только звуки выстрелов из оружия.

За сутки до инцидента на территории поселка Раме 15-летняя девочка была тяжело ранена. Травмы она получила от пули, попавших в ее дом в ходе уличной перестрелки. Несовершеннолетнюю медики госпитализирована в реанимацию. Она находится в искусственной коме, врачи сейчас борются за ее жизнь. Полицейские не объявили, связывают ли эти два преступления.

Ранее «Курсор» сообщал, что террористы обстреляли позиции охранников в поселении Хар-Браха в Самарии. На месте стрельбы обнаружены десятки гильз от выпущенных пуль. С места событий они оперативно скрылись. Местные жители утверждают, что в последнее время попытки атаковать гражданские объекты фиксируются все чаще, поэтому требуют усилить меры безопасности.