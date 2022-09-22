Террористы обстреляли позиции охранников в поселении Хар-Браха в Самарии

Террористы выпустили десятки пуль по охранникам поселения Хар-Браха в Самарии и скрылись с места преступления. Инцидент зафиксировали сегодня утром, в четверг, 22 сентября.

Пострадавших нет. ЦАХАЛ прочесывает местность в поисках стрелявших.

Об этом 22 сентября сообщил 7kanal.

На месте стрельбы обнаружены десятки гильз от выпущенных пуль. На месте событий работают сотрудники правоохранительных органов.

В последнее время значительно участились попытки террористов атаковать солдат и мирных жителей в Иудее и Самарии. Три дня назад террористы, ехавшие на машине, открыли огонь по проезжавшему израильскому автомобилю. Водитель не пострадал, но в транспортном средстве обнаружили четыре пробоины от пуль.

Глава регионального совета Самарии Йосси Даган отреагировал на нападение. По его мнению, следуют действовать решительно и «искоренить террористическую инфраструктуру в Палестинской автономии». Такие инциденты происходят в течение длительного времени, а это означает, как считает Даган, что у террористов повсюду полно оружия.

Примерно две недели назад произошел аналогичный обстрел: террористы открыли огонь из проезжавшего автомобиля по машине раввина Давида Амитаи. Он не пострадал, но в результате выбитого стекла автомобиля разлетелись осколки, и пассажир, находившийся в авто, получил легкие ранения и был доставлен в больницу.

Ранее «Курсор» сообщал, что в ночь на понедельник, 19 сентября, недалеко от деревни Хавара, расположенной на юге от Шхема, был расстрелян израильский автомобиль. Сотрудники полиции и бойцы ЦАХАЛа, которые прибыли на место происшествия, прокомментировали инцидент. Они отметили, что в транспортное средство попали четыре пули. Но мужчина, ехавший на работу, не получил ранений и смог продолжить движение.