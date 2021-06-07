Nintendo убрала из своей игры антиизраильскую надпись

В игре от Nintendo Splatoon игроки создали граффити, на котором демонстрировался антиизраильский призыв.

Nintendo извинилась за то, что в популярной игре Splatoon появилось антиизраильское граффити.

Об этом сообщает JNS.

Слова «Fxxk Israel» появились как граффити на стене в игре Nintendo Splatoon 2, в которой «Инклинги» стреляют чернилами и претендуют на территорию.

Узнав об инциденте, юристы Великобритании по делам Израиля (UKLFI) написали в Совет по рейтингам развлекательного программного обеспечения (ESRB) и юрисконсульту Nintendo с требованием удалить оскорбительные граффити.

ESRB ответил, сообщив, что онлайн-игры, такие как Splatoon 2, позволяют игрокам взаимодействовать в реальном времени с другими игроками, а также добавлять собственный контент, такой как текстовый и / или голосовой чат, скины для персонажей или карты для фоновых изображений.

Уведомление об онлайн-рейтинге для таких игр гласит: «Взаимодействия в Интернете, не получившие рейтинга ESRB».

Роб Посгейт, юрисконсульт Nintendo UK, добавил: «Мы можем заверить вас, что антиизраильские граффити, которые увидел ребенок, не были созданы Nintendo как часть дизайна игры Splatoon 2».

«Мы решительно осуждаем такие заявления и стоящие за ними настроения».

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