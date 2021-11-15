Околоземный астероид может оказаться фрагментом Луны

Исследователи из Университета Аризоны (США) полагают, что квазиспутник Земли Камооалева – вовсе не астероид, а кусок Луны, отколовшийся от нее после столкновения с метеоритом.

Используя мощные наземные телескопы (Large Binocular Telescope и Lowell Discovery Telescope), ученые из университета Аризоны выдвинули предположение, что астероид, находящийся в орбите земного притяжения может оказаться древним фрагментом Луны, который откололся во время столкновения с одним из метеоритов.

Предполагаемый осколок сейчас выступает в качестве квазиспутника — так принято называть объекты, находящиеся в орбитальном резонансе с планетой 1:1. Они могут оставаться на орбите в течение на протяжении многих лет. Всего у Земли насчитывается 6 квазиспутников, однако большинство из них не представляют научного интереса для наблюдения.

Однако Камооалева выделяется среди прочих. Команда ученых провела исследование и выяснила, что зерна реголита, которые покрывают космический объект, вполне идентичны тем, которые обнаружили астронавты миссии Аполон на Луне. Также было добавлено, что орбита данного объекта нетипична для околоземного астероида. По приблизительным расчетам Камооалева вращается вокруг Земли около 500 лет и будет находиться на орбите еще около 300 лет.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что из-за изменений климата агрокультуры приносят на 21% меньше урожая. Сильнее всего на этот процесс повлияли изменения климата, которые произошли в последние семь лет.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.