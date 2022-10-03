Омбудсмен рассказал, как россияне пытали украинских военнопленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международные организации настаивать на соблюдении россиянами норм относительно гуманного отношения к пленным во время войны. По его словам, в рф* издеваются над пленными и всячески их унижают.

На этом он написал в Телеграме.

Он напомнил, что украинские военнопленные потеряли десятки килограммов веса, находясь в российском плену. По его словам, речь идет не о том, что их плохо кормили, а о том, что их пытали голодом. К тому же надсмотрщики ели нормальную еду перед проголодавшимися пленными, которые месяцами выживали на том минимуме пищи, которую трудно назвать едой.

Ранее защитник Азовстали Михаил Дианов, освобожденный в рамках обмена 21 сентября, рассказал об издевательствах, которым подвергся в российском плену. По его словам, на еду давали 30 секунд. На обед «комбикорм сваренный без соли». Соль была запрещена, чтобы ты не получал минеральные вещества. Запрещен был и сахар, часто пленных лишали воды.

«Курсор» писал ранее, что путин может отказаться от Луганской области, чтобы удержать оккупированные территории на юге Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!