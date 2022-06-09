ПА: 27-летний палестинец убит израильскими войсками недалеко от Хеврона

В правительстве Палестинской автономии сообщили о том, что якобы израильские солдаты открыли огонь по прохожим в Халхуле — в результате был убит один человек.

27-летний палестинец был якобы застрелен израильскими войсками в Халхуле, недалеко от Хеврона, сообщает так называемое Министерство здравоохранения Палестинской автономии.

Израильская армия не дала комментарии по этому поводу. На видео с места событий видно, как солдаты арестовывают подозреваемого палестинца, которого группа заключенных назвала Мажди Абу Юсеф, в Халхуле.

מחבל נעצר ב- חלחול , במהלך התפרעויות אלימות של ערבים נפצעו מספר מחבלים אחד מהם במצב קשה pic.twitter.com/uZPNQ6dYcx — בז news (@1717Bazz) June 9, 2022

По словам палестинских медиков, еще трое палестинцев были срочно доставлены в больницу Аль-Ахли в Хевроне после того, как попали под боевой огонь. Еще двое были ранены резиновыми пулями, по данным Министерства здравоохранения ПА.

По данным ПА, в этом году израильские войска убили 62 палестинца в Иудее, Самарии и в Восточном Иерусалиме. В это число входят многие убитые во время совершения жестоких террористических атак или участия в столкновениях с израильскими силами.

Курсор ранее писал, что террористы из Газы обстреляли поселение Натив а-Асара. Пресс-служба ЦАХАЛА сообщила об обстреле Натив а-Асара, который расположен около северной границы сектора Газы. Сообщается о раненом. ЦАХАЛ приступил к расследованию.