Террористы из Газы обстреляли поселение Натив а-Асара

Пресс-служба ЦАХАЛА сообщила об обстреле Натив а-Асара, который расположен около северной границы сектора Газы. Сообщается о раненом. ЦАХАЛ приступил к расследованию.

Пули, выпущенные из Газы, попали в здание в поселении Натив а-Асара к северу от Сектора.

Пострадал иностранный рабочий из Таиланда.

Кроме того, по всему населенному пункту была слышна стрельба.

В Армии обороны Израиля заявили, что расследуют данное сообщения о стрельбе.

Как пишут в ивритоязычных СМИ, в результате инцидента было повреждено сельскохозяйственное сооружение.

Как ранее писал Курсор, вчера в среду израильская полиция арестовала подозреваемого в совершении сексуальных преступлений со своей младшей сестрой.

Напомним также, что около месяца назад мужчина был арестован полицией Иерусалима по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетнихв рамках возглавляемой им организации, которая расширяет права и возможности молодежи и готовит их к военной службе.

Еще мы писали, что полиция сообщила о попытке ножевого теракта в Самарии.