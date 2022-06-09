Террористы из Газы обстреляли поселение Натив а-Асара

Пули, выпущенные из Газы, попали в здание в поселении Натив а-Асара к северу от Сектора.
Пострадал иностранный рабочий из Таиланда.
Кроме того, по всему населенному пункту была слышна стрельба.
В Армии обороны Израиля заявили, что расследуют данное сообщения о стрельбе.
Как пишут в ивритоязычных СМИ, в результате инцидента было повреждено сельскохозяйственное сооружение.
Как ранее писал Курсор, вчера в среду израильская полиция арестовала подозреваемого в совершении сексуальных преступлений со своей младшей сестрой.
Напомним также, что около месяца назад мужчина был арестован полицией Иерусалима по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетнихв рамках возглавляемой им организации, которая расширяет права и возможности молодежи и готовит их к военной службе.
Еще мы писали, что полиция сообщила о попытке ножевого теракта в Самарии.