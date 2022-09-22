Палестинец угнал автомобиль и протаранил заграждение в аэропорту Бен-Гурион

Охранник произвел один выстрел по машине, но водителю удалось скрыться. Сотрудники правоохранительных органов вскоре начали поиски нарушителя.

Об этом сообщает 22 сентября Haaretz.

Позже он был обнаружен возле заправочной станции внутри комплекса аэропорта, недалеко от шлагбаума. После непродолжительного обыска водитель был задержан охраной аэропорта и передан полиции. В администрации аэропорта рассказали, что подозреваемый в возрасте 30 лет является жителем палестинских территорий. Обстоятельства произошедшего выяснят соответствующие органы.

Представитель Управления аэропортов Израиля заявил, что Бен-Гурион работает в обычном режиме и что ночные рейсы отправляются вовремя, но в четверг утром могут быть задержки с вылетами. В случае изменений в графике работы будет объявлено позже.

Ранее «Курсор» сообщал, что палестинец напал на инспектора Совета Биньямина, который пытался остановить его автомобиль для обычной проверки. Нарушитель хотел сбить правоохранителя и нанес ему легкое ранение руки. После этого инспектора отправили в больницу Хадасса на горе Скопус в Иерусалиме, а мужчина скрылся с места происшествия.

«Курсору» также стало известно, что на базе ЦАХАЛа в Бейт-Эле зафиксировали палестинца, который незаконно проник на территорию объекта. Эксперты заявили, что этот факт продемонстрировал неготовность военных защищать свои территории в условиях угрозы террористической опасности. Безоружный мужчина в течение получаса находился на военной территории незамеченным. Неизвестный решил перелезть через ограждение. Вскоре он попал на территорию, где расположена дивизия в Бейт-Эле, после чего проник в штаб Пограничной службы МАГАВ. При входе в столовую его задержали.