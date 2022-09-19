Палестинец напал на полицейского: подробности

Палестинец напал на инспектора Совета Биньямина, который пытался остановить его автомобиль для обычной проверки.

Это произошло в понедельник, 19 сентября. Есть версия, что преступник управлял угнанной машиной, а потому его решили проверить.

Об этом сообщает INN.

В итоге палестинец на перекрестке Рамон попытался сбить правоохранителя и нанес ему легкое ранение руки. После этого инспектора отправили в больницу Хадасса на горе Скопус в Иерусалиме, а палестинец скрылся с места происшествия.

«Я поддерживаю уважаемого инспектора и благодарю его за его усилия вместе с полицией по поддержанию правопорядка перед лицом арабской преступности на дорогах. От имени всех жителей Биньямина я желаю ему полного и скорейшего выздоровления», – рассказал глава совета Исраэль Ганц.

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