Перехват разговора: российские солдаты жалуются, что экономят боекомплекты

Украинские силовики перехватили очередной разговор солдат рф*, который доказывает, что российские военные экономят боекомплекты, а их корректировщики наводят огонь по своим.

Разговор обнародован Службой безопасности Украины в Телеграме.

На записи российский захватчик рассказал своей жене о ситуации на фронте. По его словам, ч каждым днем ​​все хуже, а люднй становится все меньше. «Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас – 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ…», — жалуется россиянин.

Он заявил, что россияне пытаются перехватить инициативу на поле боя, но Вооруженные силы Украины не дают этого сделать и просто «пачками» уничтожают захватчиков. А их собственные корректировщики, сидя в тылу, часто бьют по своим, тогда как ВСУ работают по позициям врага очень точно.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!