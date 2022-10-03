Перехват разговора: российский солдат плачет из-за провалов и просится домой

Спецслужбы Украины перехватили телефонный разговор оккупанта, который жаловался на свои неудачи и мечтал о том, чтобы поскорее сбежать в рф.

Успехи Вооруженных сил Украины приводят росийских оккупантов в ужас, о чем свидетельствуют очередные перехваченные разведкой разговоры россиян. Так, на очередной обнародованной записи солдат рф* в истерике воет из-за своих провалов.

Перехваченный разговор опубликовали на странице Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

Россиянина не устраивает все, от погоды до земли в нижнем белье. Кроме этого, он недоумевает и искренне не может понять, зачем их отправили в Украину.

«Вот, бл*, *бучая погода, *бучая страна… Нах*й мы сюда полезли?!… В карманах земля, в трусах земля, весь в грязи… От консервов уже тошнит. Ну я надеюсь раньше отсюда съ*баться… Может, оно закончится, сегодня че-то говорили наши, наши фамилии зачем-то собирали», — жалуется россиянин.

В ходе своего разговора он отметил, что сейчас находится возле Шипиловки, что в Луганской области. Солдат заявил, что его собеседнице нужно слушать и все запоминать, чтобы та передала это его командованию. Оно, судя по всему, даже не интересуется судьбой военных.

Помимо этого, во время разговора россиянину рассказали о мобилизации в рф. Женщина отметила, что повестки выдают даже многодетным.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!