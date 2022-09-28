Перехват разговора: мать солдата рф жалуется, что командование бросает их детей умирать

Главное управление разведки Минобороны перехватило разговор российского захватчика с женой, где рассказывает об их сыне, который тоже воюет.

Об этом ГУР Минобороны сообщило в Телеграме.

В разговоре женщина жалуется мужчине на командование их сына. Женщина плачет, что их детей-захватчиков бросило российское командование и сказало: «Если какое-то наступление или отступление, с*бывайтесь, как хотите, вы нам нах*не нужны».

Она рассказала, что не может связаться с ним и информацию получает от матери другого российского военного.

Далее женщина, видимо, зачитала сообщение сына своей знакомой, который описывает успехи ВСУ: «У меня начиналася паника, трясет всего… сегодня нас отх*ярили с HIMARS», — процитировала она его.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

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