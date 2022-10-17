Перехват разговора: россияне панически боятся полномасштабного наступления ВСУ в Херсонской области

На обнародованной записи боевик с террористической «л/днр»* обсудил с женой ожидаемое полномасштабное наступление украинских войск на Херсонском направлении. Солдат нервничает по этому поводу и не скрывает, что боится ВСУ.

Об этом говорится в телефонном разговоре, который перехватило и обнародовало Главное управление разведки.

В частности, на вопрос «как дела» захватчик ответил, что «больше «плохо», чем хорошо».

«Давят, давят… Мы на два (отходим), а они на шаг наступают”, — рассказал солдат.

На реплику жены о наличии информации о полномасштабном наступлении ВСУ «через день, через два» захватчик сказал, что «мы это знаем».

Также на вопрос мужа о новостях от путина супруга ответила, что никто ничего не знает, военных собрали, а толку от них никакого.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери, в связи с этим владимир путин объявил в стране «частичную мобилизацию», чтобы призвать на службу 300 тысяч резервистов. Но Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев считает, что рф на этом не остановится.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!