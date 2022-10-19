Перехват разговора: солдат рф рассказал, как его сослуживцы бросают раненых умирать

В телефонном разговоре оккупант из рф* рассказывает матери о «скотском» отношении к раненым, в частности его раненого бросили под деревом.

Об этом говорится в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По словам россиянина, после того, как по позициям россиян отработал украинский дрон, оккупант был ранен. Он рассказал об отношении к себе среди военных как к «отработанному» материалу.

«Кинули здесь под деревом. Такое отношение к раненым», — сказал оккупант.

Кроме того, он сообщил, что в армии рф используют просроченные лекарства, а еще нет теплой одежды.

Ранее Курсор писал, что в рф назревает социальный раскол из-за мобилизации — аналитики ISW.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!