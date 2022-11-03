Перехват разговора: солдатам рф не выплачивают обещанные зарплаты

Военный российской федерации* рассказал другу о низких выплатах и ​​отсутствии даже воды.

Перехваченный разговор обнародовало Главное управление разведки Минобороны в Фейсбуке.

«Пожрать раз в трое суток дают, воду из лужи пьем, дождь собираем. Слышишь, путин говорил, что мобилизованным по 90 тысяч будет платить. Ребятам по 2-3 тысячи приходит на карточку, в месяц», – сказал военный.

В то же время, он рассказал о том, что россиян украинские защитники «берут в кольцо», поэтому многие захватчики успели убежать, а «осталось 50-60 человек, хотя нам говорят, что 150».

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!