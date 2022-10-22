Перехват разговора: солдаты рф носят краденную одежду из-за плохого обеспечения

Российский оккупанты жалуются на отсутствие обеспечения со стороны командования. Солдаты рф сами добывают себе амуницию на фронте. Зачастую все необходимое россияне просто воруют у местных жителей или снимают с трупов.

В перехваченном силовиками разговоре солдата рф, он сказал своей матери, что российское телевидение обманывает население говоря, что у оккупационной армии хорошая амуниция и оружие.

«А у нас все бегут, БТР взорвали наш, все, что вещи были, погорели, оружие погорело. Мы одетые во все хохлятское, что вот у хохлов это самое… занимаем их позиции или кто с трупов снимает, там вот каски вот эти, на мне наколенники, поджопник — все мародерское», — сказал он.

Он также рассказал, что российские вояки спасаются бегством от ВСУ.

Оккупант добавил, что демобилизованные каждый день «пачками уходят». По его славам, они просто «кидают оружие и уходят».

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!