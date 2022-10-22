Перехват разговора: солдаты рф носят краденную одежду из-за плохого обеспечения

12:25, Сегодня
Происшествия, Политика
солдат россии с пистолетом фото
Фото: depositphotos.com

Солдаты рф воруют одежду, потому что страна не может обеспечить их даже самым необходимым.

Российский оккупанты жалуются на отсутствие обеспечения со стороны командования. Солдаты рф сами добывают себе амуницию на фронте. Зачастую все необходимое россияне просто воруют у местных жителей или снимают с трупов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном силовиками разговоре солдата рф, он сказал своей матери, что российское телевидение обманывает население говоря, что у оккупационной армии хорошая амуниция и оружие.

«А у нас все бегут, БТР взорвали наш, все, что вещи были, погорели, оружие погорело. Мы одетые во все хохлятское, что вот у хохлов это самое… занимаем их позиции или кто с трупов снимает, там вот каски вот эти, на мне наколенники, поджопник — все мародерское», — сказал он.

Он также рассказал, что российские вояки спасаются бегством от ВСУ.

Оккупант добавил, что демобилизованные каждый день «пачками уходят». По его славам, они просто «кидают оружие и уходят».

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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