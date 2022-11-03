Перехват разговора: солдаты рф паникуют из-за работы украинской артиллерии и хотят сбежать

Ракетные и артиллерийские войска Украины заставляют армию рф* паниковать, захватчики признают, что под артиллерийским огнем выживает 1 из 20.

Об этом сообщает СБУ, опубликовав подборку перехваченных разговоров российских солдат.

Так, один из оккупантов говорит, что большинство его сослуживцев ранены или мертвы. Бойцы ВСУ бьют четко и солдаты рф ничего не могут с этим сделать. По его словам, из 8 рот по 120 человек осталось всего 45 человек.

«А эта война – артиллерийская. «Грады», «Ураганы», «Смерчи», «Торнадо», «Вихри» вообще не затыкаются», – говорит военнослужащий из России, который воюет на Донецком направлении.

Второй захватчик отдает должное украинским защитникам. «У них артиллерия стреляет… (чрезвычайно). Разрывает БТР пополам. А наши вообще… стрелять не умеют. Я думаю, как бы… (сбежать) поскорее отсюда», – говорит он другу.

Оба захватчика задумываются, как побыстрее вернуться домой, сбежать с войны и сохранить свою жизнь. Силовики в очередной раз напоминают — каждый солдат рф может сохранить свою жизнь и здоровье, сдавшись в плен ВСУ.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!