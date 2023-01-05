Перехват разговора: солдаты рф в Украине завидуют тем, кого отправляют на войну в Сирию

Солдаты рф * , которые воюют против Украины, завидуют тем, кого отправляют на войну в Сирию.

Силовики обнародовали очередной перехваченный разговор российского оккупанта. У российского десантника, чей голос мы слышим на записи, был опыт участия в сирийской войне, поэтому он рассчитывал на легкие победы в Украине. Однако он очень быстро понял свою ошибку.

Теперь российский солдат завидует своим коллегам, которых планируют отправить в Сирию: «Иванычу за*бись — в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию».

Оккупант рассказывает жене о том, что жизни солдат рф никто не ценит. По его словам, пехоту «бросают» противостоять артиллерии. В то время как украинские военные методически уничтожают элитные десантно-штурмовые войска рф.

Россиянин также рассказал, что их разведка плохо работает и потому они постоянно попадают в сложные ситуации. Много его сослуживцев уничтожены.

Захватчик также отметил, что у украинских бойцов лучше и экипировка, и вооружение.

«Курсор» писал, что для армии рф задача «минимум» состоит в том, чтобы удержать уже захваченные территории на юге Украины и сохранить сухопутный коридор с аннексированным Крымом, а также попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.