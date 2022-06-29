Пленный моряк рф рассказал об уничтожении крейсера «москва»: горы трупов, невозможно смотреть

Пленный моряк признался, что увиденной им на подбитом крейсере «москва»* было жутким.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Пленный говорит, что там было много трупов. Корабль потеряли, его не смогли отбуксировать и сразу стало ясно, что спасать там нечего. Парня очень напугала перспектива умирать посередине моря и он отказался от дальнейшей службы.

При этом с войны он не уехал, а «переквалифицировался» в пехотинца. Его тренировали инструкторы-вагнеровцы и вскоре его отправили на разведку в Волновахский район. Первое же боевое задание оказалось провальным: «разведчики» наткнулись на засаду ВСУ и уцелеть удалось лишь троим из 30. Российские командиры бросили раненых на поле боя.

Медицинскую помощь солдат получил уже от бойцов ВСУ, взявших его в плен. Это и спасло ему жизнь.

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Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!