Подтверждено: Четыре еврея были убиты во время стрельбы в Чикаго

Раввин Менахем Славатицкий подтвердил, что больше половины жертв стрельбы в Хайленд-Парке, Чикаго, были евреями. Хайленд-Парк — район Чикаго, в котором живет много евреев.

Раввин Менахем Славатицкий, раввин израильской общины в Чикаго, заявил в интервью, что четверо из семи человек, убитых в понедельник во время массового расстрела на параде в честь Четвертого июля в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, были евреями.

Жертвы были опознаны как Кэтрин Гольдштейн, Ирена Маккарти, Стивен Штраус и Джеки Сундхайм.

Хайленд-Парк — пригород Чикаго, где проживает много евреев.

Одна из еврейских жертв, Джеки Сундхейм, член реформистской синагоги North Shore Congregation Israel, которая также работала учителем и координатором мероприятий.

В заявлении синагоги говорится следующее: «Нет слов, достаточных для того, чтобы выразить всю глубину нашей скорби по поводу смерти Джеки и сочувствия ее семье и близким. Мы знаем, что вы присоединяетесь к нам в глубочайшей молитве о том, чтобы душа Джеки была укрыта под крыльями Бога, а ее семья каким-то образом нашла утешение и успокоение среди этого безграничного горя».

Стрельба также произошла всего в нескольких кварталах от местного Хабада, где стрелок был выведен из здания во время праздника Песах несколько месяцев назад.

Курсор ранее писал, что в результате стрельбы в Чикаго погибли от 2 до 4 евреев. Консул Израиля в Чикаго, Йинон Коэн, заявил, что у него есть подтверждение того, что двое из погибших в результате стрельбы на параде 4 июля являются представителями еврейской общины в Хайленд-Парке, и есть «признаки того, что двое других погибших также являются членами [еврейской] общины».