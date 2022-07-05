Консул Израиля: В результате стрельбы в Чикаго погибли от 2 до 4 евреев

Консул Израиля в Чикаго заявил, что как минимум два члена еврейской общины были убиты в результате стрельбы. Однако он отметил, что израильтян среди пострадавших не было.

Консул Израиля в Чикаго, Йинон Коэн, заявил, что у него есть подтверждение того, что двое из погибших в результате стрельбы на параде 4 июля являются представителями еврейской общины в Хайленд-Парке, и есть «признаки того, что двое других погибших также являются членами [еврейской] общины».

«Несмотря на слухи [об обратном]… все указывает на то, что среди погибших нет израильтян. Никто из погибших не имеет израильского гражданства», — сказал Коэн в интервью.

На вопрос, было ли нападение направлено против еврейской общины, он ответил: «Мы все изучаем этот вопрос. В настоящее время нет никаких признаков того, что это был антисемитский инцидент, хотя профиль нападавшего может показаться соответствующим такому инциденту».

«Инцидент произошел на параде 4 июля. Нет ничего, что можно было бы связать с еврейским инцидентом. Расследование продолжается. Мы находимся в тесном контакте [с властями]… Я уверен, что появятся новые подробности».

Ранее Курсор писал, что на параде в честь Дня независимости США в Чикаго произошла стрельба: шесть погибших. Вооруженный преступник начал стрелять через 10 минут после начала парада. Один из свидетелей происшествия рассказал, что насчитал более 20 выстрелов.

Кроме того, на телеграм-канале Израиль Медиа Архив сообщили, что среди пострадавших есть евреи.

Ранее наш сайт сообщал, что США предлагают до 100 тысяч долларов за данные о контрабанде оружия на Ближнем Востоке. 5-й флот ВМС США, базирующийся на Ближнем Востоке, предложил вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет перехватить оружие, наркотики и другие незаконные грузы в регионе на фоне напряженности вокруг ядерной программы Ирана.