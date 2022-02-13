Полиция Израиля арестовала жителя Умм-эль-Фахма за угрозы имаму

Полиция после двухнедельного расследования арестовала жителя Умм-эль-Фахма, который угрожал имаму, а в данный момент он находится в отделении полиции на допросе.

22-летний житель Умм-эль-Фахма был арестован в воскресенье утром за угрозы в адрес имама в городе.

Арест стал кульминацией расследования, которое началось в начале этого месяца после сообщений об угрозах в адрес имама.

В настоящее время подозреваемый находится на допросе, после чего полиция может доставить его в суд в Хадере, чтобы попросить продлить срок его содержания под стражей, в зависимости от доказательств.

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