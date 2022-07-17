Полиция: Палестинец подозревается в убийстве полицейского во время погони

Похороны Мешулама состоятся в Кфар-Сабе в 6 часов вечера. У него осталась жена и двое детей.

Полиция сообщает, что 17-летний палестинец, арестованный сегодня за таран полицейского Барака Мешулама, подозревается в убийстве.

Позднее сегодня он предстанет перед судом для продления срока содержания под стражей.

Мешулам был убит рано утром, когда на контрольно-пропускном пункте его протаранил угнанный автомобиль, предположительно управляемый палестинским подростком, который подозревается в угоне в районе Тель-Авива. Его преследовала полиция, когда он сбил Мешулама на контрольно-пропускном пункте на шоссе 4, недалеко от города Раанана.

Ранее Курсор сообщал, что полиция арестовала двоих парней, которые направлялись на парад со слезоточивым газом и дубинками. Полиция сегодня арестовала двух молодых людей в Иерусалиме по подозрению в том, что они направлялись на гей-парад в городе со слезоточивым газом, перчатками и дубинками.

Еще напомним, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками. На видео, опубликованном в телеграм-канале Голос Израиля, видно, как нелегалы ​​из Африки и их дети в Тель-Авиве забрасывают израильтянку Шефи Паз стеклянными бутылками и прочими предметами.