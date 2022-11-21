Полсотни погибших: в Индонезии произошло мощное землетрясение

21 ноября, в понедельник, в Индонезии произошло масштабное землетрясение.

Об этом сообщает Sky News.

Национальное метеорологическое, геофизическое и климатическое агентство заявило, что землетрясение произошло в 13:21 по местному времени. К счастью, угроза цунами отсутствует.

Вследствие подземных толчков начали качаться многоэтажные дома в Джакарте, столице Индонезии. В этом месте магнитуда составила 5,6, а продолжительность подземных толчков – несколько секунд.

Эпицентр землетрясения располагался в Чанжуре, находящемся примерно в 75 километрах юго-восточнее Джакарты, на глубине 10 километров.

В результате происшествия погибли как минимум 46 человек, 700 человек получили ранения.

Местные власти сообщают, что многие погибли из-за того, что их дома не выдержали землетрясения. Также отмечают, что жертв могло быть гораздо больше, если бы землетрясение произошло ночью. Поскольку многих людей не было дома.

Местное правительство утверждает, что многие погибли из-за того, что их дома не выдержали землетрясения. Жертв могло быть намного больше, если бы землетрясение произошло ночью, потому что в это время многие люди находятся дома.

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