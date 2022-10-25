Обнаружили спустя два дня: в Индонезии питон заживо проглотил женщину

В индонезийской провинции Джамби пропала без вести 54-летняя женщина по имени Джахра, которая отправилась самостоятельно в лес за каучуком. Спустя два дня ее нашли в брюхе крупного питона длиной почти 7 метров.

Об этом сообщает The Mirror.

После исчезновения родственники женщины забили тревогу и начали поиски в лесу, спустя два дня они наткнулись на лежавшую на поляне крупную рептилию с заметной выпуклостью. Худшие опасения подтвердились после того, когда люди вспороли брюхо питону и обнаружили там его жертву.

Представители руководства деревни Терджун-Гаджа, в которой жила погибшая, объяснили, что питон, судя по всему, укусил женщину, после чего обвился вокруг нее и задушил. Затем рептилия проглотила свою жертву с головы до пят — весь процесс, по оценкам, занял не менее двух часов.

«Жертва нападения не вернулась домой. Она попрощалась с близкими и пошла в сад, чтобы собирать каучук. Семья уведомила об исчезновении местные власти, после чего начались поиски», — сказал представитель руководства.

По словам местного чиновника, свидетелей нападения не было, потому что женщина пошла в лес одна.

Сейчас в этой деревне опасно, потому что жители видели нескольких гигантских питонов. Прежде несколько человек пытались поймать еще одну, даже более крупную змею, но неудачно.

«Курсор» писал ранее, что ученые в штате Флорида поймали самку тигрового питона, которая весит примерно 100 килограмм. Она терроризировала целый регион на протяжении сорока лет.