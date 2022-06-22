После прихода солдат рф жизнь людей в Мариуполе свелась к тому, чтобы добыть еду и воду

После захвата войсками рф* Мариуполя, оставшиеся там люди живут только тем, как добыть себе еду и воду.

Об этом городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал во время брифинга.

По его словам, в городе ощущается только запах смерти. Братские могилы ежедневно множатся, российские оккупанты не успевают все это убрать. Рядом с местом, где выдают гуманитарную помощь, стоит магазин, где они создали морг.

По его словам, с 1 июня захватчики объявили, что гуманитарную помощь будут раздавать только пожилым людям, которые лично должны ее забрать.

Город стоит на пороге очень сложной эпидемической ситуации, поскольку в городе неработающая канализация. К этому добавляются стихийные захоронения, которые жители вынуждены были создавать. Сегодня вся смесь мусора, захоронений, канализации движется в сторону рек, моря, отравляет колодцы, скважины, где жители Мариуполя вынуждены брать воду, добавил Бойченко.

Городской голова отметил, что врачи уже бьют тревогу из-за возможной вспышки холеры в Мариуполе. Инфекционные заболевания спровоцируют новые смерти среди местных жителей. В то же время оккупационные власти уже закрыли город на карантин, ограничили доступ к морю и рекам и призывают людей обрабатывать все продукты кипяченой водой.

Как сообщалось, агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. В настоящее время в заблокированном городе остаются более 100 тыс. жителей.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!