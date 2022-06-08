Посол США осудил убийство арабско-израильской активистки

Том Найдс, посол США, заявил, что осуждает убийство Джавары Канифс. Девушка была убита сегодня ночью в результате взрыва автомобиля. На данный момент полиция расследует инцидент.

Посол США в Израиле Том Найдс осуждает убийство активистки, выступавшей против насилия в арабских общинах.

«Прошлой ночью Израиль потерял сияющую жемчужину общины — Джавару Канифс, молодую женщину из Шафаамера, достаточно смелую, чтобы бороться с насилием против женщин», — пишет Найдс в Твиттере, сообщая, что жертва участвовала в программе Госдепартамента по борьбе домашним насилием.

«Пусть ее трусливое убийство укрепит всех нас в необходимости удвоить усилия, чтобы все женщины могли жить в мире и безопасности», — добавляет Нидис.

Йохара Канифс, 28 лет, была убита в результате взрыва автомобиля прошлой ночью. Ее отец — заместитель мэра северного арабского города Шфарам.

Согласно сегодняшним сообщениям, полиция выясняет, мог ли родственник Канифс быть причастен к теракту.

Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя. Джохара Канифс, дочь заместителя мэра Фараджа Канифса, погибла прошлой ночью, когда ее машина взорвалась. Об этом сегодня высказался мэр города Шефарам Урсан Ясин.