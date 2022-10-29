Потери армии рф в Украине уже превысили 70 тысяч, в их числе и мобилизованные

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 550 солдат рф*, в их числе все чаще встречаются мобилизованные накануне граждане. В общей сложности Силы обороны Украины с 24 февраля по 29 октября ликвидировали около 70 тысяч 250 российских военных, которые зашли с оружием на чужую территорию.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Также по состоянию на 29 октября украинские защитники уничтожили 2659 (+19) танков, 5401 (+23) боевую бронированную машину, 1708 (+9) артиллерийских систем, 380 (+1) реактивных систем залпового огня, 195 (+3) средств противовоздушной обороны, 273 (+1) самолета, 252 (+1) вертолеты, 1406 (+5) беспилотников оперативно-тактического уровня, 351 (+0) крылатую ракету, 16 (+0) кораблей / катеров, 4107 (+19) единиц автомобильной техники и автоцистерн и 152 (+1) единицы специальной техники противника.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!