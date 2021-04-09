Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет

14:41, 09 апреля 2021
Происшествия, Мировые новости, Общество
принц Филипп королева Елизавета фото
Принц Филипп и королева Елизавета
Фото: youtube.com

Как сообщили в официальной социальной сети Букингемского дворца, принц Филипп умер сегодня.

Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II.

Об это сообщает BBC.

Последнее время принцу нездоровилось, его несколько раз госпитализировали, а на фотографиях в последнее время он выглядел совсем болезненным.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в заявлении дворца.

Всего через 2 месяца принц должен был отметить юбилей — 100 лет.

Ранее Курсор сообщал, что супруг Елизаветы II принц Филипп попал в больницу. Источник во дворце сообщает, что принца доставили на машине в больницу и после обследования на несколько дней оставили его в больнице, чтобы врачи могли следить за его состоянием.

Также позже стало известно, что супругу Елизаветы II провели операцию на сердце. В больнице уточнили, что принц Филипп пробудет в больнице еще несколько дней, чтобы восстановиться после операции.

17 февраля принц Филипп попал в больницу.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий

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