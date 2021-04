Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет

Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II.

Последнее время принцу нездоровилось, его несколько раз госпитализировали, а на фотографиях в последнее время он выглядел совсем болезненным.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в заявлении дворца.

Всего через 2 месяца принц должен был отметить юбилей — 100 лет.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

