Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет

Как сообщили в официальной социальной сети Букингемского дворца, принц Филипп умер сегодня.

Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II.

Об это сообщает BBC.

Последнее время принцу нездоровилось, его несколько раз госпитализировали, а на фотографиях в последнее время он выглядел совсем болезненным.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в заявлении дворца.

Всего через 2 месяца принц должен был отметить юбилей — 100 лет.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Ранее Курсор сообщал, что супруг Елизаветы II принц Филипп попал в больницу. Источник во дворце сообщает, что принца доставили на машине в больницу и после обследования на несколько дней оставили его в больнице, чтобы врачи могли следить за его состоянием.

Также позже стало известно, что супругу Елизаветы II провели операцию на сердце. В больнице уточнили, что принц Филипп пробудет в больнице еще несколько дней, чтобы восстановиться после операции.

17 февраля принц Филипп попал в больницу.

Назван самый трудолюбивый член королевской семьи в Великобритании. Эксперты подсчитали, сколько рабочих дней было у членов королевской семьи в прошлом году, и сколько официальных визитов они нанесли.

Королева Великобритании Елизавета II не будет иметь приоритета и получит вакцину от коронавируса COVID-19 в порядке очереди.

Принц Гарри готовится экстренно вылететь в Великобританию.

Супруга принца Гарри Меган Маркл снова беременна.

Принц Гарри и Меган Маркл еще больше отдалились от Елизаветы ІІ. Ведь супруги демонстрируют намерение «делать все по-своему».

Ранее также сообщалось, что Меган Маркл после скандала с принцем Гарри сбежала в другую страну.