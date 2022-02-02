Птичий грипп обнаружен на голландской ферме: более 160 тысяч цыплят подлежат выбраковке

Сотни тысяч кур, уток, индеек и десятки диких птиц были выбракованы в Нидерландах после вспышек заболевания, начавшихся в 2021 году.

Власти обнаружили вспышку, как они подозревают, высококонтагиозного штамма птичьего гриппа на ферме в Нидерландах. Около 168 000 кур будут выбракованы, говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства.

Об этом пишет Times Of Israel.

Других птицеводческих хозяйств в непосредственной близости нет, но тем, кто находится в радиусе 10 километров (шесть миль), запретили перевозить птицу, яйца и отходы птицеводства, чтобы предотвратить распространение вируса H5N1, сказали в министерстве.

Ранее редакция Курсора сообщала, что из-за вспышки птичьего гриппа запретили посещать заповедники.

Кроме того, мы писали, что еще 2 вспышки птичьего гриппа обнаружены в населенных пунктах на севере страны.

Кроме того, наш сайт сообщал, что вспышка птичьего гриппа распространилась на органическую ферму на севере Израиля.

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