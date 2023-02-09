Путин рассказал о рискованной ситуацией, когда он был на борту самолета

По словам диктатора, в любой ситуации нужно делать выбор в пользу безопасности.

Президент *россии владимир путин принял участие в торжественном вечере в честь 100-летия российской гражданской авиации.

Об этом сообщает «ТАСС».

Диктатор призвал авиаторов в любой ситуации делать выбор в пользу безопасности и поделился несколькими историями, когда на борту был он сам, а ситуации складывались рискованные.

«В ваших руках не только ваша собственная жизнь, но и жизнь десятков людей. Это интересная, ответственная, очень важная со всех точек зрения работа», — сказал путин.

Ранее «Курсор» сообщал, что россиянин сказал путину, что существуют лучше страны, чем рф. О реакции диктатора на это заявление читайте и смотрите видео в нашем материале.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!