Президент не стал молчать.

Во время совещания с представителями Агентства стратегических инициатив один из собеседников президента *рф владимира путина случайно заявил, что, помимо россии, существуют другие, «лучшие в мире» страны.

Об этом сообщает SVTV News.

Диктатор сразу же исправил собеседника.

«Лучшая в мире страна — это россия! Надеюсь, что вы оговорились просто», ‒ сказал путин и добавил, что стране «есть, над чем работать».



Ранее мы рассказывали, что российская телеведущая Лариса Гузеева прилетела в Хайфу для получения израильского гражданства.

Также «Курсор» сообщал, что в россии из-за взрыва в жилом доме обвалился подъезд многоэтажки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!