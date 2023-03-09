Ракетный удар по Киеву: спасатели обнародовали новые фото и рассказали подробности

Украинские спасательные службы обнародовали новые фото и подробности о последствиях ракетного удара рф* по Киеву утром 9 марта.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате взрыва в Голосеевском районе. Там россияне попали в объект критической инфраструктуры. В Святошинском районе Киева, вследствие падения обломков ракеты, возникло возгорание в 5 автомобилях во дворе жилых домов. В результате вражеской атаки пострадали три человека, двое из которых госпитализированы в больницу и еще один человек от госпитализации отказался. Возгорания авто ликвидированы.



В ГСЧС также сообщили, что на местах происшествий в общей сложности работало 23 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 89 человек личного состава.

Известно, что 9 марта войска рф атаковали объекты критической инфраструктуры Украины. Всего они выпустили 81 ракету разного базирования. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 34 из 48 выпущенных россиянами крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр».

Ранее «Курсор» информировал, что российская армия избрала для себя четыре ключевых направления, на которые будет делать упор в будущем масштабном наступлении. Однако ВСУ пытается им помешать, нарушив логистику поставок необходимых боеприпасов и топлива, и наносит удары по вражеским складам боеприпасов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!