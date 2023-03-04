Ракетный удар по Запорожью: из-под завалов достали уже 10 погибших, среди них — ребенок

В украинском Запорожье, которое регулярно подвергается обстрелам со стороны рф, из-под завалов дома извлекли еще три тела. Таким образом, количество погибших возросло до 10 человек.

Об этом сообщают украинские спасательные службы.

Среди погибших — один ребенок. При этом есть основания полагать, что под завалами дома все еще остаются тела его жителей. А потому спасатели продолжают разбирать завалы, хотя шансов найти кого-то живым, признают они, уменьшаются с каждым днем.

Напомним, ночью 2 марта войска россии нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожье из ЗРК С-300. Снаряд разрушил несколько этажей, под завалами оказались люди. Ранее сообщалось о семи погибших, при этом как минимум 5 человек считались пропавшими без вести. Помимо людей, спасателям удалось вытащить из-под обломоков трех кошек, две из них переданы волонтерам, третью доставили в ветеринарную клинику.