«Вступаем в новый период»: в минобороны Украины сделали заявление

Ровно год назад, 24 февраля, российская федерация* вторглась на территорию Украины, начав обстреливать военные, инфраструктурные и гражданские объекты. Но ВСУ дали отпор противнику в первые дни войны и продолжают сдерживать его до сих пор. В минобороны страны заявили, что Украина вступает в новый период.

Об этом на своей Facebook-странице написал главы ведомства Алексей Резников.

По его словам, главная цель Украины — победа и вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить. В начале полномасштабного вторжения многие не ожидали, что государство выстоит против российской агрессии, но на сегодняшний день все изменилось, теперь мир верит, что Украина способна сражаться и будет идти до конца, пока не выйдет на границы 1991 года и не ликвидирует угрозу со стороны агрессора.

Резников подчеркнул, что армия рф по-прежнему опасна и владеет многими ресурсами, но стратегически она уже проиграла. Украина справится, потому что у нее есть уверенность в своих силах, есть ярость и желание отомстить.

Министр обороны отметил, что ВСУ получит больше оружия от союзников, в частности танки, бронетехнику и другое вооружение, которое позволит лучше перехватывать вражеские ракеты и дроны. Также у государства будет новое качество обороны за счет технологий.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский на годовщину войны обратился к народу и опубликовал трогательные видео, показав, какой «мир» принесли на территорию их государства российские военные.

Еще мы писали, что украинские военные продолжают противостоять российской агрессии, аналитики ISW считают, что в 2023 году Украина может вернуть себе инициативу на фронте, но чтобы это произошло, важна реализация одного условия.