Рф выставляет заградительные отряды из «кадыровцев»: чтобы солдаты не сбегали с поля боя

Руководство российских военных вывезло свои семьи из Херсона, а вот обычных солдат заставляют сдерживать натиск бойцов ВСУ. Сейчас армейцам рф* легче сдаться в плен, чем отступать, потому что в них при отступлении будут стрелять заградительные отряды «кадыровцев».

Об этом в Фейсбуке написал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он напомнил, что чуть больше двух месяцев назад в Чернобаевке между собой перестрелялись «кадыровцы» и «буряты» – происходил «передел», кто будет грабить мирное местное население. По словам Хланя, последний месяц захватчики начали использовать «кадыровские бригады» как заградительные отряды, в том числе на криворожском направлении. Это еще раз демонстрирует, что командование рф совершенно не ценит своих солдат и готово жертвовать их жизнями.

Хлань рассказал, что есть случаи, когда российские военные прячутся в заброшенных зданиях, в подвалах, чтобы переждать и сдаться в плен ВСУ. При этом, добавил он, российские дезертиры просят местных жителей не выдавать их военным рф.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!