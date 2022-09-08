Рф выставляет заградительные отряды из «кадыровцев»: чтобы солдаты не сбегали с поля боя

Об этом в Фейсбуке написал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
Он напомнил, что чуть больше двух месяцев назад в Чернобаевке между собой перестрелялись «кадыровцы» и «буряты» – происходил «передел», кто будет грабить мирное местное население. По словам Хланя, последний месяц захватчики начали использовать «кадыровские бригады» как заградительные отряды, в том числе на криворожском направлении. Это еще раз демонстрирует, что командование рф совершенно не ценит своих солдат и готово жертвовать их жизнями.
Хлань рассказал, что есть случаи, когда российские военные прячутся в заброшенных зданиях, в подвалах, чтобы переждать и сдаться в плен ВСУ. При этом, добавил он, российские дезертиры просят местных жителей не выдавать их военным рф.
Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!